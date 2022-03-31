Adana'da asfalt yol çöktü - Son Dakika
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Adana'da asfalt yol çöktü

31.03.2022 09:17
Adana'da asfalt yol çöktü

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

(Mehmet Abacı-İHA)

Adana'da asfalt yol çöktü
Adana'da asfalt yol çöktü
Adana'da asfalt yol çöktü
Adana'da asfalt yol çöktü

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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