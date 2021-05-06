Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü - Son Dakika

Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 5 Mayıs günü iki kardeş hırsız zannedilerek bıçaklandı. Polis yaptığı çalışmada bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı iki kardeşin "Cono" aşireti mensubu olması, yaralayanların da "Cono" aşireti mensubu olması aileleri karşı karşıya getirdi.

POLİS EKİPLERİ TAKVİYE İSTEDİ

Mahallede karşı karşıya gelen aileler taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler takviye ekip isteyerek ailelere müdahale etti.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çıkan kavganın ardından mahalle adeta savaş alanına döndü. Sokaklar taştan geçilmez hale geldi. Aileler polis tarafından pandemi nedeniyle tam kapanma olduğu bu nedenle evlerine gitmeyenlere ceza yazılacağı söylenilerek evlerine gönderildi.

"BABALARI GELSİN KURŞUN 7,5 LİRA"

Bu arada, bir kadının "Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş" demesi dikkat çekti.Polis mahallede bir süre nöbet tuttu.

İşte mahalledeki kavgadan kareler;