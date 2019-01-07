Son Dakika Haberleri: Adana'da Aşırı Yağış Nedeniyle Yol Çöktü

Adana'da Aşırı Yağış Nedeniyle Yol Çöktü

2 saat önce

Adana'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi.

Adana'da Aşırı Yağış Nedeniyle Yol Çöktü, System.String[]
Adana'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle kara yolunda çökme meydana geldi.

Farklı mahalleleri ilçeye bağlayan kara yolunun Belenköy Mahallesi'ndeki bölümünde aşırı yağışın etkisiyle çökme oldu.

Çökme nedeniyle bölgedeki trafik akışı durdu.

Belediye ekiplerinin yolun onarılıp yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:18 Kaynak: AA

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