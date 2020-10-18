Adana'da Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara yangın sıçradı - Son Dakika

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, müze binasına sıçramadan söndürüldü.

Yangın daha sonra müzenin bahçesindeki palmiye ağaçlarına sıçradı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Atatürk Evi Müzesi'nin arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana 'da otluk alanda başlayıp Atatürk Evi Müzesi'ndeki ağaçlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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