Kağıtçı parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Kağıtçı parkta ölü bulundu

16.08.2022 09:37

Adana'da atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kişi sabaha karşı parkta ölü bulundu.

Adana'da atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kişi sabaha karşı parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 08.30 sıralarında vatandaşlar parkta hareketsiz yatan erkek bir şahıs görünce 112'yi arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine parka gelen polis şahsın atık kağıt toplayan 34 yaşındaki Mehmet Özşahin olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemede şahısta kesici ya da delici alet izi olmadığı, astım hastası olduğu belirlendi.

Özşahin'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıtçı parkta ölü bulundu - Son Dakika

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