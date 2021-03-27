Adana'da atık kağıt toplayıcısı çocuğu bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da atık kağıt toplayıcısı 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, atık kağıt toplayıcıları Murat A. (65) ile A.U. (14) arasında yol kenarındaki kartonların alınması konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat A, bıçakla A.U'yu el ve ayağından yaraladı.
A.U, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı Murat A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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