Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Sanayi Sitesi'nde bir atık toplama tesisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Adana'da atık toplama tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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