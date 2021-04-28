Adana'da atık toplama tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde atık toplama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi Sitesi'nde bir atık toplama tesisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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