Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

28.05.2022 10:20

Adana'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen atık yüklü kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen atık yüklü kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

D-400 kara yolunda takibe aldıkları U.B. (31) idaresindeki kağıt ve plastik atık yüklü kamyoneti durduran ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Kamyonetin kasasında, atıkların arasına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve araçtaki H.G. (36) gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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