Son Dakika Haberleri: Adana'da Atm'de Düzenek Bulundu

Adana'da Atm'de Düzenek Bulundu

42 dakika önce

Adana'da bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen kişinin dikkati sayesinde kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu.

Adana'da Atm'de Düzenek Bulundu, System.String[]
Adana'da bir bankanın ATM'sinde para çekmek isteyen kişinin dikkati sayesinde kart kopyalamayı sağladığı belirtilen düzenek bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen kişi, bulunduğu yerin yanındaki ATM'de duran biri kadın iki kişinin şüpheli davranışlarını fark ederek cihazın kart takılan ünitesini kontrol etti.

ATM'ye düzenek yerleştirildiğini fark eden vatandaş, düzeneği kendisi söktükten sonra güvenlik görevlilerine teslim ederek olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak üzere ATM'ye düzenek yerleştirildiğini tespit etti.

Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Seyhan, Ordu Caddesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akli Dengesi Yerinde Olmayan Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Atm'de Düzenek Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]