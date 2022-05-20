Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kutlandı

20.05.2022 14:11
Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kutlandı

Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği ve yeşil enerji, yeşil mutabakat, girişimcilik konularında sunumlar yapıldı.

Okul öğrencilerinin geliştirdiği yeşil gündemle uyumlu yenilikçi tasarımlar ve faydalı modelleri davetlilere ve izleyenlere uygulamalı sunulduğu etkinliğe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Gözü kapalı ders yaptılar Gözü kapalı ders yaptılar Bahçelievler Genç Lig Şehit Enes Koç Sezonu sona erdi Bahçelievler Genç Lig Şehit Enes Koç Sezonu sona erdi
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kurttepe, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Avrupa Mesleki Beceriler Haftası' kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement