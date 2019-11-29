Son Dakika Haberleri: Adana'da avukatın cami çıkışında darbedildiği iddiası
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Adana'da avukatın cami çıkışında darbedildiği iddiası

6 saat önce

Adana'da bir avukat, müvekkilinin kocası tarafından cami avlusunda darbedildiğini ileri sürdü.

Adana'da avukatın cami çıkışında darbedildiği iddiası, System.String[]

Adana'da bir avukat, müvekkilinin kocası tarafından cami avlusunda darbedildiğini ileri sürdü.

Adana Barosuna kayıtlı avukat Cumali Konca, merkez Sabancı Camisi'nde, namazdan sonra avluda bir kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Darp sonucu yaralanan Konca, hastanedeki tedavisinin ardından Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kendisine saldırdığını öne sürdüğü müvekkili F.A'nın kocası A.A'dan şikayetçi oldu.

Konca'nın ifadesinde, saldırganın, eşiyle bir olup kendisini icraya vererek parasını aldıklarını ve bu işin burada kalmayacağını belirterek vurmaya başladığını, camideki vatandaşların ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle aracına binip uzaklaştığını söylediği iddia edildi.

Şüpheli hakkında eşinin açtığı icra davasını takip ettiğini belirten Konca, bundan ötürü zanlının daha önce kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü.

Polis, şüpheli A.A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yarbaşı, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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