Adana'da ayağına ip dolanan kırlangıç kurtarıldı - Son Dakika

Adana 'da ayağına ip dolanıp bir evin panjuruna sıkışan kırlangıcı itfaiye ekibi kurtardı.

Galatasaray'da altıncı başkan adayı Yiğit Şardan oldu! Listesinde Abdurrahim Albayrak da yer alıyor

Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış