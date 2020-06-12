Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi - Son Dakika

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi

TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da, yazın gelmesiyle tarlalarda ayçiçekleri boy vermeye başladı.

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi, System.String[]

TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da, yazın gelmesiyle tarlalarda ayçiçekleri boy vermeye başladı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Geçen yıl çiftçi, ayçiçeği fiyatından memnun değildi. Bundan dolayı bu sene rekolte biraz düşebilir. Ama önümüzdeki yıllarda ayçiçeği tarımı gelişmeye devam edecektir" dedi.

Ülkenin bitkisel ham yağ ve yem sanayisinin önemli bir ihtiyacının karşılandığı ayçiçeği, Adana'daki tarım alanlarında boy vermeye başladı. Çukurova'da buğday ve arpayla nöbetleşe ekilen ayçiçeği, tarlaları adeta sarıya boyadı. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da ayçiçeği tarımı önemli bir rol taşıyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 2017-2018 yıllarında tüm Türkiye'de ayçiçeği ekim alanlarının artığını ve 2019 yılında da artışın devam ettiğini belirtti. Adana'da 2018 yılında 520 bin dekar alandan 176 bin ton ayçiçeği rekoltesi alındığını kaydeden Doğru, bu rakamların 2019 yılında 844 bin dekar ve 264 bin tona çıkarak rekor kırıldığını söyledi.

Çiftçinin ayçiçeği bitkisini sevdiğini ve verimiyle değerli olduğunu kaydeden Doğru, "Fakat geçen sene kilogram fiyatının 2,30 ile 2,40 lira olması çiftçiyi memnun etmedi. Bundan dolayı geçen seneden daha az bir ekim sayısı bekliyoruz. Haliyle rekolte de biraz düşebilir. Ayrıca İmamoğlu ve Kozan ilçelerindeki ekim alanları bahar aylarında yağan aşırı yağmurlarla zarar gördü. Buna rağmen ayçiçeği ekimi önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecektir" diye konuştu.

'İTHALATA GEREK KALMAYABİLİR'

Bu sene rekolte düşse de önümüzdeki yıllarda artacağını belirten Doğru, çiftçinin bu yılki fiyat beklentisinin kilogram başına 2,80 civarı olduğunu kaydetti. Devletin ayçiçeği tarımına desteğinin devam ettiğini ve bunun çiftçi adına çok olumlu olduğunu söyleyen Doğru, ayçiçeği tarımının biraz daha gelişmesiyle ham yağ konusunda Türkiye'nin ithalata gerek duymadan kendi üretimiyle ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.


Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil         
14:17
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti         
14:16
Ders çalışmak buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Ders çalışmak buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı         
14:15
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı         
14:13
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi         
14:10
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı         
13:40
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi         
13:27
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı         
13:17
Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı         
13:09
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü         
13:05
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir         
12:53
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor         
12:49
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz         
12:47
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı         
12:47
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak         
12:42
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil         
12:38
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor         
12:32
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı         
12:32
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi         
12:31
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir         
12:25
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor         
12:25
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü         
12:23
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor         
11:53
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?         
11:51
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti         
11:49
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi         
11:48
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı         
11:46
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor         
11:44
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 14:48:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]