Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi - Son Dakika

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisiTÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da yazın gelmesiyle tarlalarda ayçiçekleri boy vermeye başladı.

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi

TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da yazın gelmesiyle tarlalarda ayçiçekleri boy vermeye başladı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Geçen yıl çiftçi, ayçiçeği fiyatından memnun değildi. Bundan dolayı bu sene rekolte biraz düşebilir. Ama önümüzdeki yıllarda ayçiçeği tarımı gelişmeye devam edecektir" dedi.

Ülkenin bitkisel ham yağ ve yem sanayisinin önemli bir ihtiyacının karşılandığı ayçiçeği Adana'daki tarım alanlarında boy vermeye başladı. Çukurova'da buğday ve arpayla nöbetleşe ekilen ayçiçeği yazın başlangıcıyla birlikte tarlaları adeta sarıya boyadı. Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 8,5'inin karşılandığı Adana'da da ayçiçeği tarımı önemli bir rol taşıyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 2017-2018 yıllarında tüm Türkiye'de ayçiçeği ekim alanlarının artığını ve 2019 yılında da artışın devam ettiğini belirtti. Adana'da 2018 yılında 520 bin dekar alandan 176 bin ton ayçiçeği rekoltesi alındığını kaydeden Doğru, bu rakamların 2019 yılında 844 bin dekar ve 264 bin tona çıkarak rekor kırıldığını söyledi.

Çiftçinin ayçiçeği bitkisini sevdiğini ve verimiyle değerli olduğunu kaydeden Doğru, "Fakat geçen sene kilogram fiyatının 2,30 ile 2,40 lira olması çiftçiyi memnun etmedi. Bundan dolayı geçen seneden daha az bir ekim sayısı bekliyoruz. Haliyle rekolte de biraz düşebilir. Ayrıca İmamoğlu ve Kozan ilçelerindeki ekim alanları bahar aylarında yağan aşırı yağmurlarla zarar gördü. Buna rağmen ayçiçeği ekimi önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecektir" diye konuştu.

'İTHALATA GEREK KALMAYABİLİR'

Bu sene rekolte düşse de önümüzdeki yıllarda artacağını belirten Doğru, çiftçinin bu yılki fiyat beklentisinin kilogram başına 2,80 civarı olduğunu kaydetti. Devletin ayçiçeği tarımına desteğinin devam ettiğini ve bunun çiftçi adına çok olumlu olduğunu söyleyen Doğru, ayçiçeği tarımının biraz daha gelişmesiyle ham yağ konusunda Türkiye'nin ithalata gerek duymadan kendi üretimiyle ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da ayçiçeğinde düşük rekolte beklentisi - Son Dakika

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