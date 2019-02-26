Son Dakika Haberleri: Adana'da Aydın Zeytinyağına Yoğun İlgi

Adana'da Aydın Zeytinyağına Yoğun İlgi

23 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin dördüncüsü Adana'da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Adana'da Aydın Zeytinyağına Yoğun İlgi, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin dördüncüsü Adana'da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizin dördüncüsünü Adana'da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, 1000 ziyaretçiye Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council/ IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Hakan Gökalp ve Barış Şenol tarafından, tüketicilere birebir doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği" tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya 'Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına' katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır. Adana etkinliğimizde Borsamıza destek veren Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimizi Mart ayı sonunda Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin zeytinyağı tadımı yaptı

Aydın Ticaret Borsası standına ziyarette bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, zeytinyağı tadımı yaparak, Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council/ IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanlarından zeytinyağı hakkında bilgi aldı. Yapılan etkinlikten dolayı Aydın Ticaret Borsası'nı tebrik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Adana, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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