Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman I. idaresindeki 06 DA 5525 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.
Kazada Abdurrahman I. ile annesi Hacer I. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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