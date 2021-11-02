Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da önce aydınlatma direğine ardından da oto tamirhanesinde bulunan otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kadir Can Yaşar idaresindeki 16 SEL 67 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından da oto tamirhanesinde bulunan otomobile çarptı.
Kazada hafif yaralanan Yaşar, olay yerine gelen ambulansta yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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