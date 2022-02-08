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Adana'da aynı gün içinde 2 olaya karışan yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da aynı gün içinde 2 olaya karışan yankesicilik zanlısı tutuklandı

08.02.2022 09:52
Adana'da aynı gün içinde 2 olaya karışan yankesicilik zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, aynı gün bankadan çıkan bir kişinin çantasındaki 68 bin avroyu çalma girişiminde bulunması üzerine yakalanarak tutuklandı.

Adana'da bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, aynı gün bankadan çıkan bir kişinin çantasındaki 68 bin avroyu çalma girişiminde bulunması üzerine yakalanarak tutuklandı.

Kent merkezindeki bir durakta minibüs bekleyen P.H. (21) isimli kadının cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Aynı gün, H.H'nin (49) merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesinden çektiği çantasında bulunan 68 bin avro bir kişi tarafından çalınmak istendi.

H.H'nin durumu fark etmesi üzerine zanlı kaçtı.

Mağdurların ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla iki olaya da karışan kişinin "yankesicilik", "hırsızlık", "yağma" ve "yaralama" suçlarından emniyette kaydı bulunan A.G. (40) olduğunu belirledi.

Şüpheli A.G, Yeşilyurt Mahalllesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Atatürk Caddesi, Minibüs, Banka, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da aynı gün içinde 2 olaya karışan yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da aynı gün içinde 2 olaya karışan yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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