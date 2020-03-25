Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aynı mahallede bulunan iki ev kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde Tuncay E'ye ait eve silahla ateş açıldı.

Bir süre sonra aynı mahalledeki Ahmet B'ye ait ev de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.



Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.