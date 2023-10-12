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Adana'da Baba, Av Tüfeğiyle Oğlunu Öldürdü - Son Dakika

Adana'da Baba, Av Tüfeğiyle Oğlunu Öldürdü

Son Güncelleme: 12.10.2023 09:51

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, baba N. Oti, oğlu Serhat Oti'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Baba, oğlunun sürekli para istemesi ve tartışmaları nedeniyle sinirlendiğini ve ateş ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan baba, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de Serhat Oti, babası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese giden polis, baba N. Oti'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Baba, Av Tüfeğiyle Oğlunu Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Baba, Av Tüfeğiyle Oğlunu Öldürdü - Son Dakika
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