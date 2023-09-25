Adana'da bir baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek yaşlı adamı darbetti - Son Dakika

Adana'da bir baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek yaşlı adamı darbetti

Son Güncelleme: 26.09.2023 00:17

Adana'da bir baba, markette 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darbetti. O anlar marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir baba, markette 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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TACİZ İDDİASIYLA YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

İddiaya göre baba, 14 aylık bebeğiyle markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada markete gelen yaşlı bir adam bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokundu. Bunu gören baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, onu darp etmeye başladı. Babanın yumruk ve tokatlı saldırısına uğrayan adamın daha fazla darp edilmesinin önüne market sahibi geçti. Yaşlı adamı market sahibi dışarı çıkardı.

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O ANLAR KAMERADA

Bu sırada baba ise marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Yaşananlar anbean görüntülendi. Kameranın görmediği noktada ise iddialara göre şahıs, babaya bıçak çekti. Kavga, market çalışanının araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Adana, Baba, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek yaşlı adamı darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bir baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek yaşlı adamı darbetti - Son Dakika
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