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Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika

Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Son Güncelleme: 10.10.2023 19:13

Adana'da güvenlik görevlisi olan baba, iş yerinde tartıştığı oğlunu elektrikli bisiklet sürdüğü sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan baba gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., iş yerinde tartıştığı elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. gözaltına alındı.

Adana'da Güvenlik Görevlisi Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun iş yerine gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı. Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da Güvenlik Görevlisi Oğlunu Av Tüfeğiyle Öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Serhat O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika
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