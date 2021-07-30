Baba ile oğul arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, baba ile oğlu arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi tabancayla yaralandı.
Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı'nda, G.Ç'nin oğlu G.C.Ç. ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.
Baba ile oğul arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan M.D, G.C.Ç'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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