Son Dakika Haberleri: Adana'da Baba Oğul Kavgası: 2 Yaralı

Adana'da Baba Oğul Kavgası: 2 Yaralı

56 dakika önce

Adana'da, aralarında çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaralayan baba ve oğlu hastanede tedavi altına lındı.

Adana'da Baba Oğul Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da, aralarında çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaralayan baba ve oğlu hastanede tedavi altına lındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde K.G'nin, babası H.G ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında babasını çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan K.G, daha sonra kaçtı. H.G ise olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan H.G ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin eşkal bilgilerini alan ekipler yaptıkları çalışmada K.G'yi yaralı halde aynı mahalledeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı.

Elinden yaralı olduğu belirlenen K.G, akaryakıt istasyonuna çağrılan ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:12 Kaynak: AA

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