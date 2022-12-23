Adana'da bir baba, intihar etmesinden korkup eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da bir baba, intihar etmesinden korkup eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

23.12.2022 12:04

Adana'da Abdulkadir Özer adlı baba, çatıya çıkan oğlu Diyar Özer'i intihar edeceği düşüncesiyle aşağı indirip kapıyı kilitledi. Duruma sinirlenen Diyar Özer, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Diyar Özer, dışarıdan evin yan tarafında bulunan merdivenden çatıya çıktı. Babası Abdulkadir Özer, oğlunun intihar edeceği düşüncesiyle yanına gitti.

EVE KİLİTLENİNCE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Oğlunu zorla aşağı indirip eve götüren Abdulkadir Özer, dış kapıyı kilitledi. Bu sırada Diyar Özer tepki gösterince babayla oğlu arasında kavga çıktı. Kavgada Diyar Özer, mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i yerde kanlar içinde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Diyar Özer, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir baba, intihar etmesinden korkup eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir baba, intihar etmesinden korkup eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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