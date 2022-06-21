Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi

21.06.2022 18:00
Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi

Adana'da tartıştığı babasını darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı babasını darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.E. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki babası Ş.E'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, babasını darbettiğini ve bir miktar parasını gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık M.E'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan M.E. suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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