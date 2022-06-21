Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki babası Ş.E'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, babasını darbettiğini ve bir miktar parasını gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da babasının parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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