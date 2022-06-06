Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

06.06.2022 10:44
Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ç'nin bağ evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, bağ evine düzenledikleri operasyonda 100 kök Hint keneviri, 4 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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