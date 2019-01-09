Son Dakika Haberleri: Adana'da Bahar Havası

Adana'da Bahar Havası

1 saat önce

YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana'da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.

Adana'da Bahar Havası, System.String[]
YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana'da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.

Adana'da son haftalarda yağan yağmurun ve 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde gelen kısa süreli kar yağışının ardından bu sabah saatlerinden itibaren güneşli hava hakim oldu. Termometrelerin hava sıcaklığını 15 derece gösterdiği kentte yaşayanlar güneşin tadını çıkardı. Adanalılar parklardaki çimlerde güneşlenirken, anne ve babalar çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar birkaç derece daha artacağı kentte, sokak hayvanları da güneşte uyudu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Sabah, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:29:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Bahar Havası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]