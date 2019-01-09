Adana'da Bahar Havası

YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana'da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.

YURDUN büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, hava sıcaklığının 15 dereceye çıktığı Adana'da vatandaşlar, güneşin tadını çıkarıyor.



Adana'da son haftalarda yağan yağmurun ve 3 yıl aradan sonra gece saatlerinde gelen kısa süreli kar yağışının ardından bu sabah saatlerinden itibaren güneşli hava hakim oldu. Termometrelerin hava sıcaklığını 15 derece gösterdiği kentte yaşayanlar güneşin tadını çıkardı. Adanalılar parklardaki çimlerde güneşlenirken, anne ve babalar çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar birkaç derece daha artacağı kentte, sokak hayvanları da güneşte uyudu.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu

Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi