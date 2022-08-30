Bacağına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika
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Bacağına korkuluk demiri saplandı

30.08.2022 15:09
Bacağına korkuluk demiri saplandı

Adana'da bahçenin korkuluk demirleri bacağına batan kişiyi Can-Kur ekipleri kurtardı.

Adana'da bahçenin korkuluk demirleri bacağına batan kişiyi Can-Kur ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir genç iş yerinin demir korkuluklarının üzerinden geçmek istedi. Ancak dengesini kaybedip düşen gencin bir bacağına korkuluk demiri saplandı. Acı içinde bağıran gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşup, hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtardı. Genci sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Yenidoğan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bacağına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bacağına korkuluk demiri saplandı - Son Dakika
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