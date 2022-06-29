Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli çalışması neticesinde ilçede yasadışı bahis sitelerinde kazanmış süsü verilen hazır kuponlarla vatandaşları kandırarak mağdur eden 9 şüpheli şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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