Adana'da bakkaldan dolandırıcılık güvenlik kamerasında
15 dakika önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:07 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Pınar
İşlek, Pınar Mahallesi
'ndeki iş yerine gelen kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünü el çabukluğuyla değiştirdiğini belirledi.
Ekipler eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin yoğunluktan faydalanıp el çabukluğuyla para üstünü cebine koyarak iş yeri sahibine avucundaki başka parayı gösterdiği görülüyor.
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