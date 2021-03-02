Adana'da bal tüketimi pandemide iki kat arttı - Son Dakika
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Adana'da bal tüketimi pandemide iki kat arttı

02.03.2021 09:30

KORONAVİRÜS salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen birçok ürüne talep arttı.

KORONAVİRÜS salgını sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen birçok ürüne talep arttı. Bu ürünlerden balda pandemiyle birlikte satışların neredeyse yüzde 100 oranında arttığını kaydeden arıcı Gökmen Sarıtaş (44), "Biz üreticiler insanlara iyi bal yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi tüketicinin bal alırken dikkat etmesi gereken önemli hususlar var" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınının etkisini göstermesinin ardından birçok kişi sağlıklı beslenmeye yönelik yeme alışkanlıklarını değiştirdi. Bağışık sistemini güçlendirdiği düşünülen gıdalara talep arttı. Bu ürünlerin başında gelen ve Türkiye'de önemli bir yere sahip bal, pandemi döneminde yoğun talep görüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Gökmen Sarıtaş, koronavirüs ile birlikte satışlarının yüzde 100 oranında arttığını söyledi. Sağlıklı beslenme adına tüketilen balı satın alırken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Sarıtaş, gerçek balı tanımanın yolları hakkında bilgi verdi.

'GERÇEK BALDAN ÇİÇEĞİNİN KOKUSU GELİR'

İnsanların hiç olmadığı kadar bal tüketmeye başladığını belirten Sarıtaş, Türkiye'nin kovan sayısında dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi. Bal üretiminde ise yılda 115 bin ton ile ülke olarak dünya genelinde 3'üncü sırada yer alındığını kaydeden Sarıtaş, "Türkiye'de üretilen balın büyük bir kısmı burada tüketiliyor. Hatta talep o kadar arttı ki yetiştirmekte dahi zorlanılıyor. Çiçek ve çam balı bu sene öne çıktı. Tabi sorunlar da baş göstermiyor değil. Kötü niyetli insanlar olabiliyor. Tüketici, bal alırken dikkat etmeli. Güvendiği markalardan, arıcılardan almalı. Gerçek baldan çiçeğinin kokusu gelir" dedi.

Geleneksel yöntemler dışında da balın gerçek olup olmadığını anlamanın kolaylaştığını belirten Sarıtaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birçok yerde laboratuvarlar kurduğunu ve buralara bal göndererek analiz yaptırılabileceğini kaydetti. 2020 yılında hükümetin ve arıcıların sahte bal ile mücadeleyi sıkılaştırdığını vurgulayan Sarıtaş, "Bu konu çok önemli. Türkiye'de 8,1 milyon kovan var. 80 bin arıcı var. Milli gelir için önemli bir sektör. Destek ve denetim arttıkça kalite artacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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