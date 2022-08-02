Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

02.08.2022 15:24
Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da balkonda çocuklarıyla uyuyan kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da balkonda çocuklarıyla uyuyan kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katındaki balkonunda, dün sabaha karşı, çocukları İ.A.Y. (1) ve Y.K. (10) ile uyuyan Melek Yıldırım'ı (28) bıçaklayarak öldüren R.Ü'nün (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da evinin balkonunda çocuklarıyla uyuduğu sırada alt katın demir korkuluklarından yukarı çıkan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen R.Ü. (31) tarafından bıçaklanan Melek Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Bir akrabasının evinde polis ekiplerine teslim olan zanlının, kendisi gibi boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Yıldırım'ı, iki çocuğunun babası H.Y. ile görüştüğü için kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenilmişti. Genç kadının cenazesi, dün Kozan ilçesi Bağözü Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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