Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika
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Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

01.08.2022 04:12
Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli R.Ü, dini nikahlı karısı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı Adana'da kadın cinayeti;uykuda kalbinden bıçakladı
Kaynak: AA

Orhangazi, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika
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