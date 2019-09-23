Son Dakika Haberleri: Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
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Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

5 dakika önce

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi, System.String[]

Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mühür, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selma, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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