Adana'da balkondan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
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Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Adana'da dengesini kaybederek balkondan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmeni Selma Mühür (48), Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Mühür, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mühür, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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