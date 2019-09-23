Son Dakika Haberleri: Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi
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Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi

51 dakika önce

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Adana'da balkondan düşen öğretmenin cenazesi defnedildi, System.String[]

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 8. kattaki dairesinin balkonundan düştükten sonra kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Selma Mühür'ün (48) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen Mühür'ün cenazesi, Alihocalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Üzüntü yaşayan öğretmenin yakınları güçlükle sakinleştirildi

Selma Mühür, 8. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti
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