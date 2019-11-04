Adana'da banka camını çekiçle kıran şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde camını çekiçle kırdığı banka şubesine girmeye çalıştığı iddia edilen zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki banka şubesinin dün camını çekiçle kırarken bankanın özel güvenlik görevlisi ve çevredekiler tarafından yakalanan Osman B'nin (23) Bağlar Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheli Osman B, gazetecilerin soruları üzerine, olay öncesi ailesiyle tartıştığını iddia ederek, "Ailemle kavga ettim. Elime çantamı alıp çıktım. Kredi kartı borçlarım var. Sinirlendim. Alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pişmanım. Amacım içeriye girmek değildi." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.