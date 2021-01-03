Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası - Son Dakika

Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası

03.01.2021 10:13

Adana'da, bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da, bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Adana'da bir bankada çalışan G.K, banka müşterisi olan 5 ayrı firma yetkilisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

G.K, 12 milyon lirayı banka personeli olmayan H.A.Ö'nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve 6 banka dekontu ele geçirildi.

Bankacı G.K. ile H.A.Ö. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ile H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası
Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası
Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası
Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası

Banka, Kredi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çekici ile drift yapan sürücü, yakalanınca suçu kime atacağını şaşırdı: Annem yaptı Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor         
09:31
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi         
08:05
Bir saat arayla paylaştı! Bakan Koca'dan art arda dikkat çeken koronavirüs uyarıları Bir saat arayla paylaştı! Bakan Koca'dan art arda dikkat çeken koronavirüs uyarıları         
07:41
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 10:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankacının müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei