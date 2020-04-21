Adana'da bankaların önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Adana'da bankaların önünde bekleyenlere sosyal mesafe ve dolandırıcılık uyarısı

Adana'da polis ekipleri, banka şubeleri ve ATM'ler önünde sıraya girenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda ve dolandırıcılığa karşı uyardı.

Adana'da polis ekipleri, banka şubeleri ve ATM'ler önünde sıraya girenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda ve dolandırıcılığa karşı uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyulup uyulmadığını belirlemek için denetlemelerde bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs durakları ve banka şubeleri önünde bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de ATM'lerden işlem için bekleyen vatandaşlardan, yardım etme bahanesiyle yanlarına yaklaşan kişilerin dolandırıcı olabileceğini belirterek dikkatli olmalarını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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