Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika

Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı

53 dakika önce

Adana'da bir bankaya giren hırsız çatıdan kaçmak isterken etrafı kuşatan polisler tarafından yakalandı.

Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı, System.String[]

Adana'da bir bankaya giren hırsız çatıdan kaçmak isterken etrafı kuşatan polisler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli," Para almak için girdim, para falan çıkmadı" dedi.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir bankada geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar banka içerisinde birisini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin banka içerisinde olduğunu tespit etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli bankanın çatı katına çıkarak başka bir işyerinin damına atladı. Bu sırada polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.


Kaçmayacağını anlayan şüpheli çatıdan atlayarak polise teslim oldu. Bankaya giren şüpheli gazetecilerin niye girdin sorusuna," Para almak için girdi, para falan çıkmadı" cevabını verdi.


Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü. - ADANA

Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı
Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
05:00 21 yıllık gece yolculuğu: Bir evsizin Londra otobüslerinde kaçak yaşantısı - Son Dakika Haber
04:39 Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı - Son Dakika Haber
04:37 Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika Haber
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 05:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bankaya giren hırsız polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]