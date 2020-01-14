Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

41 dakika önce

Adana'da bir bankaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da bir bankaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ekiplerin çağrısına rağmen bankadan çıkmayınca, polis bankanın çevresini ablukaya aldı.

Bankanın damına ardından da yandaki bir iş yerinin damına geçen şüpheli bir süre daha ekiplere teslim olmadı.

Daha sonra şüphelinin bulunduğu yere çıkan ekipler, teslim olması konusunda kendisini ikna ederek gözaltına aldı.

İsmi belirtilmeyen şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülürken, polis bankada ve çevresindeki iş yerlerinde incelemesini sürdürüyor.

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

Son Dakika Haberleri
05:18 Malezya'da DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 10 terörist yakalandı - Son Dakika
05:17 Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
05:10 Siyasi parti mali denetimleri - Son Dakika
05:08 Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
04:55 Ulukışlada ev yangını 4 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 05:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]