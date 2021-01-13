Adana'da bankete çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da bankete çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti

13.01.2021 23:35
Adana'da bankete çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bankete çarpan motorin yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bankete çarpan motorin yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aykut Güvercin (58) yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı motorin yüklü tanker, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarımazı Mahallesi yakınındaki bağlantı yolunda bankete çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Güvercin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvercin'in kalp krizi geçirdiği için aracın yoldan çıktığı değerlendiriliyor.

Güvercin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Motorin, Tarsus, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da bankete çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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