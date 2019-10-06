Son Dakika Haberleri: Adana'da baraj göletine düşen genç kız boğuldu
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Adana'da baraj göletine düşen genç kız boğuldu

1 saat önce

Adana'da Çatalan Köprüsü'nden gölete düşen genç kız hayatını kaybetti.

Adana'da baraj göletine düşen genç kız boğuldu, System.String[]

Adana'da Çatalan Köprüsü'nden gölete düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sultan Nur Mantaş (21), merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Göleti üzerindeki Çatalan Köprüsü üzerinde dengesini kaybederek suya düştü. Düşen kızın arkasından suya atlayan ve kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşı, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Suda kaybolan genç kızı aramak için olay yerine gelen Sualtı Polis Amirliği ekipleri 30 dakika süren arama sonrası genç kızın cesedini sudan çıkardı. Sultan Nur Mantaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatalan Köprüsü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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