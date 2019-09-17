Adana'da baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, baraj gölünde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Kozan Baraj Gölü'nde 7 Eylül'de vatandaşlarca bulunan ve jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarılan cesedin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin Emrah Can'a (34) ait olduğu belirlendi.

Can'ın ailesinin de jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu, cenazenin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.