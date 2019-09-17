Adana'da baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde, baraj gölünde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:56 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde, baraj gölünde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.
Kozan Baraj Gölü'nde 7 Eylül'de vatandaşlarca bulunan ve jandarma ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince çıkarılan cesedin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Cesedin Emrah Can'a (34) ait olduğu belirlendi.
Can'ın ailesinin de jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu, cenazenin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
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