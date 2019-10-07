Son Dakika Haberleri: Adana'da baraj gölüne düşen genç kızın cenazesi defnedildi
Son Dakika Güncel Adana'da baraj gölüne düşen genç kızın cenazesi defnedildi

Adana'da baraj gölüne düşen genç kızın cenazesi defnedildi

2 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Adana'da baraj gölüne düşen genç kızın cenazesi defnedildi, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek hayatını kaybeden genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün ilçedeki Çatalan Köprüsü'nden dengesini kaybedip Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek yaşamını yitiren Sultan Nur Mantaş'ın (21) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Kızının cenazesini almaya gelen anne Fatma Mantaş'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Anne Mantaş, gözyaşı dökerek, "Allah'ım Peygamber Efendimizin sabrından ver. Ne oldu kızım, ne oldu uzun saçlı prensesim? Gelinlik giyecektin, kefen mi giydin?" sözleriyle ağıt yaktı.

Daha sonra genç kızın cenazesi morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Sultan Nur Mantaş, erkek arkadaşı Sefa İ. (21) ile gittiği merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nden dengesini kaybederek suya düşmüştü.

Düşen kızın arkasından suya atlayan erkek arkadaşı, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Suda kaybolan genç kızı aramak için olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saat süren arama sonrası genç kızın cesedini sudan çıkarmıştı.

Seyhan Baraj Gölü, Çatalan Köprüsü, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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