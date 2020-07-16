Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika

Adana'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıktı

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilin kadın sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilin kadın sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

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Elzem Şırnak idaresindeki 01 TF 787 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

Sürücü Şırnak, baraj gölündeki otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şırnak'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Şırnak, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:03 Kaynak: AA

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