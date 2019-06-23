Adana'da baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu
1 saat önce
Adana'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:14 Kaynak: AA
'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü
'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Akrabalarıyla dün gittiği Çukurova Üniversitesi
yerleşkesinde yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt
'u (17) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Sualtı polisi tarafından yapılan arama çalışmalarında Kurt'un cesedine ulaşıldı.
Kurt'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.
Akrabalarıyla dün gittiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt'un bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu
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