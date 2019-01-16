Son Dakika Haberleri: Adana'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

Adana'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı

1 saat önce

Adana Valiliğince, Seyhan Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliye edildiği Seyhan Nehri yatağının çevresinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Adana'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı, System.String[]
Adana Valiliğince, Seyhan Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliye edildiği Seyhan Nehri yatağının çevresinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı'nda biriken fazla suyun yaklaşık 20 gündür sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına tahliye edildiği belirtildi.

Son 24 saatte etkili olan sağanak nedeniyle barajdaki su seviyesinin yeniden yükseldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugünden itibaren Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:51:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Baraj Suyu Tahliyesi İçin Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]