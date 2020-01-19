Adana'da barda sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da bir barda yapılan aramalarda 30 şişe sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla, kent merkezindeki bir barda sahte içki satışı yapıldığını belirledi.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli markalarda 30 şişe sahte içki ile sahte bandrollü 30 boş içki şişesi buldu.

Olayla ilgili şüpheli F.E. gözaltına alındı.