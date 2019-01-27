Son Dakika Haberleri: Adana'da Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü

50 dakika önce

Adana'da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Adana'da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir barda Ali A. ile Cemil İ. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bardan dışarı çıkan Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Cemil İ.'yi göğsünden vurdu. Yaralı Cemil İ. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemil İ. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cemil İ.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ali A. ise Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa
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