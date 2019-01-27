Adana'da Barda Silahlı Kavga: 1 Ölü
50 dakika önce
Adana'da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Adana
'da bir barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova
ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir barda Ali A. ile Cemil İ. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bardan dışarı çıkan Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Cemil İ.'yi göğsünden vurdu. Yaralı Cemil İ. Seyhan
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemil İ. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cemil İ.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ali A. ise Fatih
Polis Merkezi'ne götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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